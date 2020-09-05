Eyyübiye’de vatandaşlara aşure ikramı

Eyyübiye’de, Muharrem Ayı dolayısıyla ilçe genelinde vatandaşlara aşure ikram edildi.

Eyyübiye Belediyesi Muharrem Ayı dolayısıyla ilçe genelinde vatandaşlara aşure ikramında bulunmaya devam ediyor. 6 farklı noktada dağıtımı yapılan aşure etkinliğine katılan Belediye Başkanı Mehmet Kuş, vatandaşlara aşure ikramda bulundu.

Vatandaşlara aşure ikramında bulunan Kuş, “Muharrem ayında olmamız münasebeti ile esnaf ve vatandaşlarımıza 6 farklı noktasında aşure dağıtımı gerçekleştirdik. Tabi ki Aşure dağıtımını sadece bizler gerçekleştirmedik. İlçemizde yaşayan vatandaşlarımız kendi evlerinde kendi aşurelerini yaptılar, komşularına dağıttılar. Bizler de Eyyübiye Belediyesi olarak ulaşabildiğimiz kadar vatandaşımıza ulaşıp, aşure ikramında bulunduk. Ben burada Müslümanların ayı olan Muharrem ayını kutluyorum ve hayır işleyen bütün hayır sevenlere de Allah razı olsun diyorum” ifadelerini kullandı.

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