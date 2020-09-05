Haliliye’de hijyen çalışmaları sürüyor

Haliliye Belediyesi, ilçe genelinde temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Haliliye Belediyesi, ilçede salgınla mücadele doğrultusunda tedbirleri üst seviyede tutan temizlik müdürlüğü ekipleri, son dönemlerde kentte artan pozitif vaka sayılarını da dikkate alarak , sokaklara mobil temizlik araçları ile yıkanıp dezenfekte ediliyor. Ekipler, Atatürk Bulvarı ve Devteyşti Mahallelerinde bulunan cadde ve sokaklar tek tek köpüklü su ile yıkandı.

Öte yandan Temizlik işleri Müdürlüğü, salgınla birlikte başlatılan köpüklü su ile yıkama ve dezenfekte çalışmalarının dönüşümlü devam ettiğini belirterek, rutin temizlik çalışmalarının da ilçe genelinde sürdürüldüğünü bildirdi.

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