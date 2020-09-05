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2 kardeşin öldüğü 4 kişinin yaralandığı silahlı kavga, maddi hasarlı trafik kazasından çıkmış

DHA

2 kardeşin öldüğü 4 kişinin yaralandığı silahlı kavga, maddi hasarlı trafik kazasından çıkmış


Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA, (DHA) ŞANLIURFA´nın Viranşehir ilçesinde, akraba 2 aile arasında çıkan ve 2 kardeşin ölümü 1'i ağır 4 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavganın, maddi hasarlı trafik kazası nedeniyle yaşandığı öğrenildi. Silahlı kavgaya karışan 4 şüpheli, gözaltına alındı.
Olay, dün akşam,  Eski Urfa Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, akraba olan Güneş ve Geldi aileleri, kendilerine ait otomobiller ile seyir halindeyken kaza yaptı. 2 otomobilde küçük çaplı sıyrıklar meydana gelen kazanın ardından taraflar arasında tartışma çıktı. Ancak tartışma kısa sürede, taş ve sopalar ile sliahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Ateşlenen tabancalardan çıkan mermilerin isabet ettiği Mehmetçik Geldi ve Sinan Geldi kardeşler, hayatlarını kaybetti. 1'i ağır, 4 kişi ise yaralandı. 
Olaydan sonra çalışma başlatan polis ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 4 kişiyi gözaltına aldı.  Şüphelilerin sorgusu devam ederken, yaralıların tedavileri sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL
2020-09-05 12:53:18

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