Uyuşturucu taciri tutuklandı

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Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Ceylanpınar ilçesine bağlı Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde yaşandı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Ceylanpınar Asayiş Büro ekipleri uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen M.A.’yı fiziki takibe aldı. Şüpheli M.A.’nın ikametine baskın düzenleyen ekipler, satışa hazır çok sayıda eroin maddesi ele geçirdi. Olayda gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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