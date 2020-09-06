Göbeklitepe'nin gizemi Kızılkoyun Nekropolünde çözülecek



Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA, (DHA)UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan Göbeklitepe'deki keşiflere benzer eserlere rastlanan 2 bin yıllık kaya mezarlarının bulunduğu 'Kızılkoyun Nekropolü'nde çalışmalar devam ediyor. Çalışmalarla birlikte Göbeklitepe'nin de gizeminin çözülmesi hedefleniyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı ortaklığında geçmişi 2 bin yıl önceye dayanan kaya mezarlarının bulunduğu Kızılkoyun Nekropolü bölgesinde çalışmalar devam ediyor. Milattan önce 9500´lü yıllara tarihlenen, ''Dünyanın gerçek boyutta yontulmuş ilk eseri" olarak bilinen ve 180 santimetre boyundaki Balıklıgöl heykelinin bulunduğu bölgeye yakın bir noktada başlayan kazı, büyük bir heyecanla devam ediyor. Daha önce `Amazon kraliçelerinin av ve savaş sahneleri´nin tasvir edildiği mozaiklerin bulunduğu bölgede başlayan kazılarda, Göbeklitepe´nin gizemini çözmeye yönelik yeni eserlere de bulunabileceği belirtiliyor.

GÖBEKLİTEPE´NİN GİZEMİ ÇÖZÜLECEK

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Kızılkoyun Nekropolü civarında yapılan kazıların Göbeklitepe´deki gizemi çözmeye katkı sağlayacağını belirterek, "Daha önce Göbeklitepe´deki keşiflere benzer eserlerin bulunduğu alanda yapacağımız kazıların, Göbeklitepe´deki gizemi çözmeye yardımcı olacağına inanıyoruz" dedi.

Kızılkoyun Nekropol alanı, büyükşehir belediyesinin 662 gecekonduyu kamulaştırması sonucu ortaya çıkarıldı. Nekropol alanında şimdiye kadar 61 kaya mezarının bulunurken yeni kazıyla birlikte bu sayının artması bekleniyor. Öte yandan özel ışık sistemleriyle aydınlatılan alan akşamları bölgeyi ziyaret eden turistlere görsel bir şölen sunuyor. DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2020-09-06 13:12:12



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