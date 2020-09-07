Viranşehir´de 2 kardeşin öldüğü silahlı kavga kamerada



Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, akraba aileler arasında trafik kazası nedeniyle çıkan, 2 kardeşin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin de yaralandığı silahlı kavganın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

İlçe merkezinde Eski Urfa Caddesi'nde, cuma günü meydana gelen olayda, akraba iki aile arasında, trafik kazası nedeniyle kavga çıktı. Taş, sopa ve av tüfeği ile tabancaların kullanıldığı kavgada, vücutlarına mermi isabet eden Mehmetçik Geldi ve Sinan Geldi kardeşler, hayatını kaybetti. 4 kişinin yaralandığı, 4 kişinin ise gözaltına alındığı kavganın güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kardeşlerin vurulma anı ve kavgaya müdahale ederek, ayırmaya çalışanlar yer aldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2020-09-07 11:31:06



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