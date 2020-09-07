Karaköprü'nün geçmişi belgesel filme dönüştürüldü

Karaköprü’nün geçmişinden bir kesit olarak Şazeli Ali Dede (Baba) ve IV. Murat ile ilgili sahneleri içinde barındıran belgesel film çekildi.

Geçmişten günümüze bir köprü konumunda olan Karaköprü ilçesinin tanıtımı için çalışmalar yürüten Karaköprü Belediyesi ilçenin geçmişinden bir kesit sunan belgesel film hazırladı.

Karaköprü’nün manevi sahibi Şazeli Ali Dede (Baba) ve Karaköprü'yü ziyaret eden IV. Murat ile ilgili diyalogları ve görüşmeleri içinde barındıran kısa film tarzındaki belgeselin fragmanı yayınlanırken, önümüzdeki günlerde ilk gösterimi yayınlanacak. Belgeselde Karaköprü narı ve Şazeli Ali Dede ön plana çıkarken, Osmanlı Padişahı IV. Murat'ın Karaköprü'den geçerken hayran kalması, Ali Dede ile karşılaşması canlandırılıyor.

Çekimleri tamamlanan belgesel son hazırlıkları yapıldıktan sonra önümüzdeki günlerde yayınlanacak.

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