Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti

Erdoğan: Söylüyoruz ama tüm yurtta salgın tedbirlerine uyulmuyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Eyyübiye ilçesine bağlı Harran Kapı Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, evinde klimanın fişini prize takan Meryem Hammed (25) elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan Hammed, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada müdahaleye rağmen kurtarılamayan Hammed'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.