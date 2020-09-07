Dünyanın en etkili bilim insanları listesinde HRÜ’den de var

Dünyanın en etkili bilim insanları listesinde Harran Üniversitesi’nde iki isim yer aldı.

Dünyanın en etkili bilim insanları listesi'nde Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik ve Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Kaya yer aldı. Amerika Birleşik Devletleri ve Hollanda’dan bilim insanlarının yer aldığı bir ekip tarafından; bilimsel makalelerin sayısı, atıf sayısı, kendine atıf oranı gibi değişkenlerden oluşan ve kompozit indikator bilimsel etki indeksi kullanılarak, dünyanın en etkili bilim insanları belirlendi. Dünyanın en etkili 100 bin bilim insanının 22 anabilim dalı ve 176 alt bilim dalında listelendiği çalışma, Stanford Üniversitesi’nin koordinasyonunda yaklaşık 7 milyon araştırmacı üzerinde yürütüldü.

Türkiye’den 196 bilim insanının yer aldığı dünyanın en etkili bilim insanları listesinde, Yer ve Çevre Bilimleri dalında Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, Ziraat Bilimleri dalında Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Kaya Türkiye ve dünyadan önemli isimleri geride bırakarak listede yer aldı.

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