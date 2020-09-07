Klimanın fişini pirize takarken akıma kapılıp öldü

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da evinde klimanın fişini prize takmaj isteyen Meryem Hammed (25), elektrik akımına kapılarak öldü.
Olay, sabah saatlerinde, Harran ilçesine bağlı Kapı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evinde klimanın fişini prize takmak isteyen Meryem Hammed, elektrik akımına kapıldı. Hammed'i yerde hareketsiz gören ailesi durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde, Hammed´in öldüğü belirledi. Meryem Hammed'in cansız bedeni, otopsinin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL
2020-09-07 18:05:00
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