Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

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Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'nın Halfeti ilçesinde fıstık tarlasını sürerken, devrilen traktörünün altında kalan Mehmet Can (71) hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Kantarma Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Can yönetimindeki 63 B 716 plakalı traktör, fıstık tarlasını sürerken kontrolden çıkarak devrildi. Traktörün altında kalan Can'ı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Can'ın öldüğünü belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Mehmet Can´ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2020-09-07 18:20:16



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