Şanlıurfa’da 40 yıllık tapu sorunu çözülüyor

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Şanlıurfa’nın Eyyübiye İlçesine bağlı Eyüpnebi mahallesinde bulunan vatandaşların 40 yıllık tapu sorununu çözüme kavuşuyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün talimatları doğrultusunda başlatılan çalışmalar kapsamında Eyyübiye İlçesi Eyüpnebi mahallesinde ilk etapta 500 tapu sahiplerine dağıtılacak. Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığınca Eyyübiye İlçesi Eyyüpnebi Mahallesi 522 nolu parselde toplam 89,66 dönümlük alan içerisinde yapı kullanımlarına göre müstakil tapular hazırlanarak 500 tapu sahibine dağıtılacak. Diğer etap alanlardaki tapu sorunu çalışmaları devam etmektedir.

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