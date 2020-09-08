Havale geçiren çocuğu, çöp kamyonuyla hastaneye yetiştiren belediye işçisi ödüllendirildi

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da havale geçiren küçük kız çocuğunu, belediyeye ait çöp kamyonuyla hastaneye yetiştiren temizlik görevlisi ödüllendirildi.
Şanlıurfa'da 6 gün önce havale geçiren küçük kız, o sırada bölgede bulunan belediyeye ait çöp kamyonuyla hastaneye yetiştirilmişti. O anlara ilişkin görüntüler ise sosyal medyada takdir edilmişti.
Eyyübiye Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Çiftçi, havale geçiren küçük kızı, belediyeye ait çöp kamyonuyla hastaneye yetiştiren temizlik görevlisi Eyyüp Yıldız'ı evinde ziyaret etti. Ali Çiftçi, kutladığı Yıldız'a duyarlı davranışından dolayı, bir maaş ikramiye verirken, oğluna ise bisiklet hediye etti.
Temizlik görevlisi Eyyüp Yıldız, insanlık vazifesini yerine getirmeye çalıştığını belirterek, belediye yönetimine teşekkür etti. DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL
2020-09-08 13:52:14
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.