Kuveytli hayırseverlerden Suriye sınırına okul Akçakale Abdullah El Mutawa Lisesi açıldı

Kuveytli hayırseverler tarafından Suriye sınırında yer alan Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde yapımı tamamlanan Abdullah El Mutawa Lisesi, düzenlenen törenle açıldı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’in kurduğu yakın ilişkiler ve yaptığı çağrılar akabinde Şanlıurfa’da otuza yakın okul yapma sözü veren Kuveytli hayırseverlerin, Ocak ayı başlarında Akçakale Şehit Astsubay Halil Kanat Anadolu Lisesi yerleşkesinde temelini attığı Akçakale Abdullah El Mutawa Lisesi, düzenlenen törenle açıldı.

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında katılımın sınırlı tutulduğu açılış törenine, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer, Said Yardım Derneği Başkanı Mahmut El Aviz, Necat Yardım Derneği Temsilcisi İbrahim El Bedir ile davetliler katıldı.

Saygı duruşu, İstiklal Marşının okunması ve bir öğrencinin Kur’anı Kerim tilavetiyle devam eden programda bir konuşma yapan Vali Erin, Kuveytli hayırseverlerin desteğiyle yapımı devam eden okul inşaatlarına pandemi nedeniyle bir süre ara verildiğini ancak gelinen süreçte yeniden okul yapımına ve açılış törenlerine başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Said Yardım Derneği, Necat Derneği ve ATAA İnsani Yardım Derneklerinin destekleriyle yeni okul inşaatlarına devam edecekleri müjdesini veren Vali Erin, açılışı yapılan Abdullah El Mutawa Lisesi inşaatına Ocak ayında başlandığını ve yaklaşık 2 milyon liralık bir kaynak kullanılarak 16 derslikli bir okul inşa edildiğini ifade etti.

Yeni okulların açılışı yapılacak

Eğitim öğretimin hizmetine sunulan okulda 350 öğrencinin yararlanacağını kaydeden Vali Erin, önümüzdeki günlerde ATAA Derneği’nin Şanlıurfa merkezde yapımını tamamladığı bir okulun daha açılışını yapacaklarını söyledi.

Said ve Necat Dernekleri ile bugün yapılacak bir protokol ile Telabyad’da üç okulun daha temelinin açılacağı bilgisini veren Vali Erin, Abdullah El Mutawa Lisesinin Akçakale’ye ve Şanlıurfa’ya hayırlı olmasını dileyerek, okulun yapımında emekleri geçenlere teşekkür etti. Okula ismi verilen Abdullah El Mutawa’ya Allah’tan rahmet dileyen Vali Erin, Mutawa ailesine de şükranlarını iletti.

Konuşmasında, Suriye’de uzun yıllardır yaşanan insanlık dramına dikkat çeken Vali Erin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye’nin, Suriyeli kardeşlerine her türlü desteği verdiğini ve vermeye devam ettiğini söyledi.

Yaklaşık bir yıl önce Telabyad ve Resulayn’ı terör örgütlerinden temizlemek için başlatılan Barış Pınarı Harekatını hatırlatan Vali Erin, aradan geçen bir yıllık sürede bölgedeki insanların hür ve özgür şekilde hayatlarını yaşamaya başladığını ifade etti.

Vali Erin, terör örgütlerinin bölgeyi terk ederken tahrip ettikleri altyapı ve üst yapıyı yeniden kullanılabilir hale getirmek için Türkiye Cumhuriyetinin inşa faaliyetlerine devam ettiğini, bölge insanının kendi ayakları üzerinde durabilmesi için destek ve danışmanlık hizmeti verdiğini söyledi.

Şanlıurfa’da yaşayan Suriyelilerin 150 bin kadar okul çağında çocuğu bulunduğunu, son bir iki yıl içerisinde Milli Eğitim Teşkilatı ve hayır derneklerinin çalışmalarıyla 7580 bin çocuğun okullaşmasına yönelik fiziki altyapı çalışması yapıldığını belirten Vali Erin, “Eğitim meselesi çok önemli bir meseledir. Bir gün mutlaka temiz Suriye toprakları işgalcilerden temizlenecek ve Suriye toprakları tekrar Suriyelilere teslim edilecek. Türkiye ve başka ülkelerde yaşayan, vatan hasreti yaşayan Suriyeli kardeşlerimiz vatanlarına dönüp tekrar orayı inşa edecekler. O zamana kadar bize düşen, özellikle eğitim çağındaki çocukların Türkiye sevgisi ve muhabbetiyle, vatanlarını da unutmayacakları şekilde eğitilmeleri ve geleceğe hazırlanmalarıdır. Onun için hiçbir tanesi dışarıda kalmayacak şekilde, Suriyeli çocuklarımızın da Türkiyeli çocuklarımız gibi eğitim öğretime dâhil edilmesini önemsiyor, bu yönde hayır derneklerinin taleplerini sonuna kadar karşılamaya hazırız” şeklinde konuştu.

İnsanlığın büyük bir sınavdan geçtiği bu dönemde, Türkiye'nin iyi bir sınav verdiğini, bunun yanında dünya ülkelerinin ve diğer İslam ülkelerinin bazı istisnalar hariç üzerlerine düşen görevi yerine getirmediğini gördüklerini ve bundan üzüntü duyduklarını ifade eden Vali Erin, “Bu istisnaların arasında Kuveyt var. İşin başından itibaren her türlü desteğini esirgemeyen Kuveyt Devleti ve Kuveyt Emiri ile Kuveyt’teki hayır kuruluşları var. Allah hepsinden razı olsun” dedi.

Hayırsever Kuveyt halkına ve hayır kuruluşlarına Şanlıurfalılar ile Şanlıurfa’da yaşayan Suriyelilerin selamlarını ileten Vali Erin, okulun yapımında emeği geçen dernek yöneticilerine, hayır sahiplerine ve katkı sunan herkese teşekkür etti.

Akçakale’ye üç okul daha yapılacak

Tüm dünyayı derinden etkileyen pandemi sürecine rağmen, öğrencilerin okul yolunu tutması ve güzel bir eğitim dönemi geçirmeleri için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer, açılışı yapılan okulun 16 derslikli olduğunu ve yaklaşık maliyetinin 250 bin dolar olduğunu söyledi.

Akçakale’ye benzer şekilde üç okulun daha yapılacağı müjdesini veren Yapıcıer, bu okulların toplam maliyetinin de 750 bin dolar olduğunu ifade ederek, Abdullah Em Mutawa Lisesini Şanlıurfa’ya kazandıran Vali Abdullah Erin’e, Necat ve Said Yardım Dernekleri yetkilileri ile Kuveytli hayırseverlere teşekkür etti.

Abdullah El Mutawa’nın hayrı

Açılışı yapılan okulun, Kuveyt ve Türkiye dayanışmasının eseri olduğunu vurgulayan Said Yardım Derneği Başkanı Mahmut El Aviz, “Biz, Said Yardım Derneği olarak sizlerin kardeşleriyiz ve eğitime çok büyük önem veriyoruz. Bir toplumun ayakta kalmasının eğitime bağlı olduğunu biliyoruz. Bu çalışmalarımız sonunda, Necat Yardım Derneğinin de destekleriyle Şanlıurfa’da çok sayıda okul açtık ve bugün Akçakale’de de ilk defa bir okulu tamamlayarak açıyoruz” dedi.

Bu okulun kendisinin yanında çok büyük bir önemi olduğunu ifade eden Mahmut El Aviz, okula adı verilen Abdullah El Mutawa’yı bizzat tanıdığını, bu insanın ümmeti Muhammed ve İslam dini yolunda çok sayıda hayır yaptığını, İslam dünyasındaki tüm hayır işlerine destek olduğunu söyledi. Abdullah El Mutawa’nın, Kuveyt’in zengin eşraflarından biri olduğunu dile getiren Mahmut El Aviz, “Kendisinin, Kuveyt Kalkınma Ajansı binasının yapımına da katkıları vardı. O bölgedeki ilk İslam bankasının ve Dubai İslam Bankasının kurucularından biriydi. Birçok İslami ve ticari yapılanmada kendisinin payı vardır. Kuveyt’e gelen insanlar ilk olarak Abdullah El Mutawa’yı ziyaret ediyor, onun yönlendirmesiyle hayır hizmetleri gerçekleştiriyordu. Bu yaptığı hayır işleri, onun vefatından sonra da devam etmekte. Bugün, onun hayır defterine sevap yazdıracak bu okulun açılışında bulunmaktan dolayı çok mutluyum.” diyerek, açılışa katılanlara teşekkür etti.

Eğitime yatırım, insana yatırımdır

Konuşmasına, Alak Suresi’nin ilk ayetleri ile başlayan Necat Yardım Derneği Başkanı İbrahim El Bedir de, eğitime yapılan yatırımın insana yapıldığını ifade ederek, Necat Yardım Derneğinin hayırseverlerin destekleriyle farklı ülkelerde 60’tan fazla okul inşa ettiğini ve binlerce çocuğun eğitime başlamasına vesile olduğunu ifade etti.

Suriye’deki iç savaş nedeniyle birçok okulun yıkıldığını ve çocukların hayatın zorluklarıyla karşı karşıya kaldığını hatırlatan İbrahim El Bedir, “Biz inanıyoruz ki, bir çocuğun eğitimi onun en doğal hakkıdır. Bu sebeple Necat Yardım Derneği olarak eğitimin birçok alanında eğitim yatırımları yapmaktayız. Bu okullarda binlerce öğrencinin tüm ihtiyaçlarını karşılıyor ve onların eğitime dahil olmasını sağlıyoruz. Bugün açılışını yaptığımız okul, Abdullah El Mutawa adına yapılmış ve Kuveyt halkı ile tüm İslam aleminin bir sembolüdür” diyerek, Abdullah El Mutawa’nın İslam alemine örnek hayır faaliyetlerinden bahsetti.

Okulun yapılmasında emeği geçen Abdullah El Mutawa ailesine, Kuveyt Devletine ve Türkiye’ye teşekkür eden İbrahim El Bedir, yönlendirme ve desteklerinden dolayı Vali Abdullah Erin’e ve Şanlıurfa Milli Eğitim Müdürlüğüne şükranlarını sundu.

