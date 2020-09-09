Akçakale’ye 3 okul daha kazandırılacak

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile bir yardım derneği, Akçakale ilçesinde üç okul ve bir halı saha yapımına yönelik protokol imzalandı.

Valilik makamında düzenlenen protokol imza töreninde konuşan Vali Abdullah Erin, Said ve Necat Yardım Dernekleriyle iki buçuk yıldır birlikte çalıştıklarını ve Şanlıurfa’da çok güzel işlere imza attıklarını belirterek, hayır hizmetlerinden dolayı her iki dernekte büyük fedakarlıklar gösteren dernek üyeleri ile Kuveytli hayırseverlere teşekkür etti.

En fazla Suriyeli nüfusun Akçakale ilçesinde misafir edildiğini ve yapılan protokolle buraya inşa edilecek 3 okul ile bir halı sahanın hem orada yaşayan Suriyeli çocukların hem de Türkiyeli çocukların istifadesine sunulacağını ifade eden Vali Erin, “Bu hayrın yapılmasında aracı olanlara, hayrın gerçekleşmesi için bağışta bulunan tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Korona virüs salgını nedeniyle uzun süre ülkesi olan Kuveyt’ten çıkamayan ve bulduğu ilk fırsatta tekrar Şanlıurfa’ya gelerek okul inşaatı projelerine kaldığı yerden devam eden Necat Yardım Derneği Başkanı İbrahim El Bedir ise, amaçlarının hayırda yarışan bir toplum inşa etmek olduğunu ve bu hayır yarışında devletlerinin ve Kuveytli hayırseverlerin önde gelmek istediğini ifade etti.

Türkiye’nin ve Şanlıurfalıların, ülkelerinden ayrılmak zorunda kalan Suriyeli muhacirlere ensarlık vazifesi üstlendiğini ve bunun çok büyük bir sorumluluk olduğunun farkında olduklarını söyleyen İbrahim El Bedir, “Bu durumda bizler de üzerimize düşen insani ve İslami sorumluluğu yerine getirmek istiyor, devletimizin ve ülkemizdeki hayırseverlerin bağışlarını buradaki kardeşlerimizin istifadesine sunuyoruz. Bizlere çalışmalarımızda destek olan Sayın Valimiz Abdullah Erin’den ve tüm kardeşlerimizden Allah razı olsun” şeklinde konuştu.

Yapılan protokol gereği, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tahsis edilen arsalar üzerine, yine müdürlüğün hazırladığı proje ve teknik şartnamelere uygun olarak, 1 adet 8 derslikli ilkokul, 1 adet 8 derslikli ortaokul ve 1 adet 12 derslikli lise binası ile 1 adet halı saha bağışçı Necat Derneği tarafından anahtar teslimi olarak yapılacak. Kullanma hakkı Milli Eğitim Bakanlığına ait olacak okul binaları ile spor tesisine, bağışçı kendi belirlediği ismi verecek.

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