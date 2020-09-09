Viranşehir’de yol yapım çalışmaları sürüyor

Viranşehir ilçe merkezinde asfaltlama çalışmaları devam ediyor.

Viranşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede üst yapı çalışmaları kapsamında merkez Hürriyet Mahallesi’nde asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor. Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, asfaltlama çalışmaları ile ilgili birim müdüründen bilgi aldı. Mahalle sakinleri ile sohbet edip taleplerini dinledi.

Asfaltlama çalışmalarının daha da hızlandırılması talimatını veren Ekinci, asfaltlama çalışmalarının mahalle sakinlerine hayırlı ve uğurlu olmasını dileyip, daha güzel ve yaşanabilir bir Viranşehir için çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini dile getirdi.

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