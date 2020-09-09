Ailesinin bıraktığı otomobilde havasız kalan küçük kızı itfaiye kurtardı

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Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da, ailesi tarafından bırakıldığı otomobilde, havasız kalan Suriye uyruklu 5 yaşındaki kız çocuğunu itfaiye erleri camı kırarak kurtardı.

Olay, öğle saatlerinde Yenice Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu aile, alışveriş yapmak için 5 yaşında kız çocuklarını otomobilde bırakarak gitti. Sıcak havanın da etkisiyle otomobilde terlemeye başlayan ve nefes almakta zorlanan çocuğun ağladığını duyanlar, ailesine ulaşamayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, otomobilin arka camını kırarak, çocuğu kurtardı. Vatandaşlar, küçük çocuğu kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür ederken, ismi öğrenilemeyen çocuk, daha sonra bölgeye gelen ailesine teslim edildi.DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2020-09-09 16:16:29



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