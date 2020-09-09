Yakalanan dolandırıcılardan alınan 200 küçükbaş hayvan sahibine teslim edildi

Tünceli'nin Ovacık ilçesinden dolandırıcılık yoluyla Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine getirilen 200 küçükbaş hayvan, jandarma tarafından bulunarak sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldığı mahkemece nitelikli dolandırıcılıktan tutuklandı.



Alınan bilgilere göre, Ovacık’ta kuzu besiciliği yapan H.Ç. Siverek’ten gelen ve kendilerini tüccar olarak tanıtan Ö.A. ve M.K. isimli şahıslara 200 kuzu sattı. Parasını almak için Siverek’e gelen H.Ç. burada dolandırıldığını anlayınca jandarmaya başvurdu. H.Ç.’nin şikayeti üzerine çalışma yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ile JASAT ekipleri kuzuları ilçe kırsalında tespit etti. Yapılan operasyonla H.Ç.’yi dolandırdıkları iddia edilen Ö.A. ile M.K. gözaltına alınırken, bulunan kuzular da sahibine teslim edildi.



Jandarma tarafından adliyeye sevk edilen Ö.A. ve M.K. mahkeme tarafından nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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