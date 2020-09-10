Şarj aleti yüzünden ağabeyini öldürdü

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)ŞANLIURFA´nın Siverek ilçesinde, Halil İbrahim D.(18), cep telefonunun şarj aleti nedeniyle tartıştığı ağabeyi Kenan D.'yi (24) babasına ait ruhsatlı tabancayla vurarak öldürdü.
Olay, sabah saatlerinde Sabancı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Halil İbrahim D. ile ağabeyi Kenan D. arasında cep telefonunun şarj aleti yüzünden çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Halil İbrahim D., çiftçi babasına ait ruhsatlı tabancayı alıp, ağabeyine ateş açtı. Göğsünden vurularak ağır yaralanan ağabey, ihbar üzerine gelen ambulansla kaldırıldığı Siverek Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Halil İbrahim D. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa / Siverek Mehmet SEZGİN
2020-09-10 11:19:38
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