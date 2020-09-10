Hilvan’da kütüphane tamamlandı

Şanlıurfa’da eğitime yatırım yapmayı sürdüren büyükşehir belediyesi, Hilvan ilçesinde yapımını sürdürdüğü kütüphaneyi tamamladı.

İlçelerde bir yandan fiziki belediyecilik alanında altyapı ve üstyapı çalışmalarını sürdüren büyükşehir belediyesi diğer yandan ise sosyokültürel anlamda hizmetlerine devam ediyor.

Gençleri sokaktaki kötü alışkanlıklardan kurtarmak, onlara okuma alışkanlığı kazandırmanın yanı sıra çeşitli sosyokültürel aktivitelere katılımlarını sağlamak amacıyla inşa edilen ilçe kütüphanelerinden Hilvan İlçe Kütüphanesi inşaatı tamamlandı. Büyükşehir Belediyesi ayrıca Bozova İlçe Kütüphanesinin temel kazısını da yaptı. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yapı Kontrol Şube Müdürlüğünce Hilvan’da temeli atılan ilçe kütüphanesi inşaatı, 3 bin metrekare alan üzerinde inşa edildi. İlçede ve kırsal mahallelerdeki gençlerin eğitimlerine katkı sağlayacak ilçe kütüphanesiyle gençlerin sokaktaki kötü alışkanlıklardan kurtarılması ve onlara okuma alışkanlığı kazandırmak hedefleniyor.

Bozova'da ilçe kütüphanesi temeli kazıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Hilvan İlçesinde yapımını tamamladığı kütüphanenin aynı modelini Bozovalı gençler için hayata geçiriyor. Temeli kazılan ilçe kütüphanesinin en kısa sürede tamamlanarak gençlerin hizmetine sunulması planlanıyor.

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