Karayılan’ın kardeşine 9 yıl hapis

PKK terör örgütü elebaşı Murat Karayılan’ın kardeşi 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Şanlıurfa’da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve 31 Aralık 2019 tarihinde tutuklanan PKK terör örgütü elebaşı Murat Karayılan’ın kardeşi Mehmet Bozan Karayılan’a 9 yıl hapis cezası verildi. Şanlıurfa 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ikinci duruşmada Karayılan ve avukatı katıldı. Terör örgütü üyesi olmadığını söyleyen Karayılan beraatini istedi. Mahkeme, sanığa “Terör örgütü üyeliği” suçundan 9 yıl hapis cezası vererek tutukluluğunun devamına karar verdi.
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