Canpolat’tan vefa örneği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Canpolat’tan vefa örneği

İHA

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, bir vefa örneği sergileyerek, geçirdiği ciddi bir hastalık sonrası belediyeden malulen emekli olan eski belediye personeli Bekir Özbek'i evinde ziyaret etti.

Canpolat’tan vefa örneği

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, bir vefa örneği sergileyerek, geçirdiği ciddi bir hastalık sonrası belediyeden malulen emekli olan eski belediye personeli Bekir Özbek’i evinde ziyaret etti.
Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, gönüllere dokunmaya devam ediyor. Bu kapsamda 3 yıl önce geçirdiği beyin kanaması sonrası Haliliye Belediyesinden malulen emekliye ayrılan Bekir Özbek’i evinde ziyaret ederek, durumu hakkında bilgi aldı. Özbek’in ailesi tarafından samimi bir şekilde karşılanan Canpolat’a Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Kaya da eşlik etti.
Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Canpolat, “Değerli kardeşimiz Bekir Özbek bizim Haliliye Belediyesinin çalışanıydı. Bir hastalık sonrası evde yaşamaya mecbur kaldı. Ancak gördüğümüz kadar Bekir kardeşimiz yaşamdan kopmamış. Ailesi ile güzel bir yaşam geçirmeye çalışıyor. Bizleri davet ettiler. Bizler de davetlerine icabet ettik. Bizleri çok güzel bir şekilde karşıladılar. Bekir beyi de çok iyi gördük. İnşallah hep birlikte kendilerinin yanında olmaya kendilerine destek olmaya devam edeceğiz” dedi.
Canpolat ve beraberindekiler ziyaretin ardından Özbek ailesinin evinden ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Büyükşehir beton üretecek
YEREL HABERLER Büyükşehir beton üretecek
Viranşehir’de tren yolu park çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Viranşehir’de tren yolu park çalışmaları başladı
Karaköprü kırsalında yol çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Karaköprü kırsalında yol çalışmaları sürüyor
Karayılan’ın kardeşine 9 yıl hapis
YEREL HABERLER Karayılan’ın kardeşine 9 yıl hapis
Seyir halindeyken alev alan otomobil yandı
YEREL HABERLER Seyir halindeyken alev alan otomobil yandı
Uyuşturucu operasyonunda çatıdan kaçarken dronla tespit edilip, yakalandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu operasyonunda çatıdan kaçarken dronla ...
Suruç Ovası'nda alternatif ürün bereketi Suruç Ovası'nda pirinç ve fasulye alternatif ürün oldu
YEREL HABERLER Suruç Ovası'nda alternatif ürün bereketi Suruç ...
Şanlıurfa'da tarihi simgeleyen alanlarda aydınlatma çalışması
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da tarihi simgeleyen alanlarda aydınlatma ...
Drone destekli uyuşturucu operasyonunda 21 gözaltı Şanlıurfa merkezli uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Drone destekli uyuşturucu operasyonunda 21 ...
Şarj aleti yüzünden ağabeyini öldürdü
YEREL HABERLER Şarj aleti yüzünden ağabeyini öldürdü
Eyyübiye’de halı saha ihalesi
YEREL HABERLER Eyyübiye’de halı saha ihalesi
Hilvan’da kütüphane tamamlandı
YEREL HABERLER Hilvan’da kütüphane tamamlandı
Akçakale’de asfaltlama çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Akçakale’de asfaltlama çalışmaları devam ediyor
Şarj aleti yüzünden ağabeyini öldürdü
YEREL HABERLER Şarj aleti yüzünden ağabeyini öldürdü
Haliliye kırsalında yol çalışması
YEREL HABERLER Haliliye kırsalında yol çalışması
Seyir halindeki otomobil alev aldı
YEREL HABERLER Seyir halindeki otomobil alev aldı
Yakalanan dolandırıcılardan alınan 200 küçükbaş hayvan sahibine teslim edildi
YEREL HABERLER Yakalanan dolandırıcılardan alınan 200 küçükbaş ...
Araçta bırakılan küçük kız camlar kırılarak kurtarıldı Nefessiz kalmak üzereyken kurtarıldı
YEREL HABERLER Araçta bırakılan küçük kız camlar kırılarak ...
Lastikleri ateşe veren çocuklar ağaçları yaktı
YEREL HABERLER Lastikleri ateşe veren çocuklar ağaçları yaktı
Valilikten dolandırıcılık uyarısı
YEREL HABERLER Valilikten dolandırıcılık uyarısı
Ailesinin bıraktığı otomobilde havasız kalan küçük kızı itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Ailesinin bıraktığı otomobilde havasız kalan küçük ...
Dün protokolü imzalanan okulun bu gün temeli atıldı
YEREL HABERLER Dün protokolü imzalanan okulun bu gün temeli atıldı
Resulayn ve Telabyad futbolda karşılaştı İki kentin karşılaşmasında dostluk kazandı
YEREL HABERLER Resulayn ve Telabyad futbolda karşılaştı İki kentin ...
Eski hükümlülerin projeleri Adalet Bakanlığına gönderilecek
YEREL HABERLER Eski hükümlülerin projeleri Adalet Bakanlığına ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X