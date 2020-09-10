Şanlıurfa’da trafik kazası: 4 yaralı

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Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre kaza, ŞanlıurfaGaziantep karayolunun 73’üncü kilometresinde meydana geldi. Emine D.’nin kullandığı 38 JK 166 plakalı otomobil ile Müslüm G.’nin kullandığı 23 BL 271 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Emine D., Müslüm G., Hatice Kübra G. ve Zeliha Bade G. yaralandı. Yaralılar olay yerine giden ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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