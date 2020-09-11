Elektrik akımına kapılan 10 yaşındaki Rasim öldü

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ŞANLIURFA, (DHA) ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde evlerinin çatısında oyun oynarken açıkta bulanan kaploya eli değince elektrik akımına kapılan Rasim Muhsin Kurnaz (10) hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Aslan Baba Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Rasim Muhsin Korkmaz evlerinin çatısında oyun oynarken açıkta bulunan kabloya temas edince akıma kapıldı. Ağır yaralanan çocuk, çığlıklarına koşan ailesi tarafından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste yapılan müdahalelere rağmen küçük Rasim kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Küçük çocuğun cenazesi, Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2020-09-10 23:29:27



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