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Yeşilçam filmlerini aratmayan hikaye 19 yıldır oğlunun hasretiyle yaşıyor Ölmeden bir defa olsun oğlunu görmek istiyor

İHA

Yeşilçam filmlerini aratmayan hikaye 19 yıldır oğlunun hasretiyle yaşıyor Ölmeden bir defa olsun oğlunu görmek istiyor

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yaşayan Besra Özyiğit, 19 yıl önce boşandığı kocası tarafından doğar doğmaz kendisinden alınan oğlunu arıyor.
Besra Özyiğit 20 yıl önce evlendiği Ekrem Karaağaç’la bir süre evli kaldıktan sonra şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı. Boşandığı sırada hamile olan Besra Özyiğit, bir erkek çocuğu dünyaya getirdi. Doğumdan 3 gün sonra, eski kocası ve çocuğun babası olan Ekrem Karaağaç, çocuğu kendisinden aldı. O günden bu yana çocuğunu hiç görmeyen anne Besra, ölmeden önce bir defa da olsa oğlunu görmek, ona sarılmak istiyor. Yıllardır tek başına oğlunu görmek için mücadele verdiğini belirten anne, takatinin kalmadığını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’dan oğlunun bulunması için yardım istiyor. Verdiği hukuk mücadelesiyle daha önce üvey annesi üzerinde kayıtlı olan oğlu Şahin Karaağaç’ı kendi üzerine alan anne, şimdi de oğluna kavuşmanın hayalini kuruyor.

19 yıldır oğlunu göremiyor
50 yaşındaki Besra Özyiğit, "Şimdi oğlum Şahin 19 yaşına girmiş bulunmakta ama nerede olduğunu bilmiyorum. Benden alındıktan sonra 3 yıl Çermik’te üvey annesinin yanında kalmış, daha sonra babası tarafından buradan da alındıktan sonra nerededir bilemiyorum. Bazıları devlet esirgeme okuluna verildiğini söylüyor, bazıları Mersin’de olduğunu söylüyor ama net bilgi yok, oğluma ulaşamıyorum” dedi.

"Emine Erdoğan’dan yardım istiyorum, oğlumu bana bulsun"
Acılı anne yıllardır oğlunu aradığını ama bir neticeye varamadığını söyleyerek, Emine Erdoğan’dan yardım istedi. Başra Özyiğit, "Ben kadın başımla ne ettim ne yaptım oğluma ulaşamadım. Oğluma ancak devlet bulup bana getirebilir. Özelikle Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan’a seslenmek istiyorum, o bana yardım etsin, oğlumu bulsun. Ölmeden oğlumu görmek, ona sarılmak istiyorum” şeklinde konuştu.

"Oğlumun da benden haberi yok"
Babası tarafından hiç kendisiyle görüştürülmediği için oğlunun da kendinden habersiz olduğunu söyleyen anne, ”Ben şimdi tek başıma yaşıyorum, oğlumun yanıma gelmesini, bana sahip çıkmasını istiyorum. En azından bir yanıma gelsin göreyim, onun hasreti bitsin. 19 yıldır bu hasretle yaşıyorum” ifadelerini kullandı.

Tüm kapıları çaldı ama oğluna kavuşamadı
Anne Besra Özyiğit, "Birçok kapıyı çaldım, hatta bana Mersin’de olduğu söylendi, oraya da gittim, araştırdım, soruşturdum ama kadın halimle bir neticeye ulaşamadım. Savcılığa, avukata başvurdum ama oğlum ortada yok. Daha önce nüfusta üvey annesi üzerindeydi, o durumumu gördü, sağ olsun oda kabul etti, benim oğlum olduğu imzası attı ve resmi olarak ta oğlum benim üzerimde” dedi.

"Maddi durumum kötü hastayım"
Maddi durumunun iyi olmaması ve hasta olması nedeniyle oğlunu aramakta zorluk yaşadığını belirten Besra Özyiğit, elinden geldiğince oğlunu arayacağını ve bir defa da olsa onu görmek, sarılmak istediğini söyledi. Özyiğit, “Tek başıma kadın halimle elimden gelen bu, maddi durumun yok, kiracıyım ve bir de çölyak hastasıyım. Ancak bu kadar elimden geliyor” diye konuştu.

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