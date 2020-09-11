Üniversiteyi kazanan gençler Canpolat’’la buluştu

Haliliye Belediyesi tarafından açılan üniversite hazırlık kursları ile üniversite hayallerini gerçekleştiren öğrenciler Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ı ziyaret etti.

Haliliye Belediyesi,20192020 eğitim ve öğretim yılı içerisinde açtığı kurslarla hazırlanan 114 öğrenci çeşitli üniversitelere yerleşerek hayallerine kavuştu. Üniversiteye kazanan öğrenciler Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Öğrencilerin ziyareti ile ilgili açıklamalarda bulunan Canpolat, “Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzce verilen kurslarla bu yıl yaklaşık 600 civarında müracaat vardı. Pandemi süreci ile birlikte bu sayı 285300 civarına kadar indi. Bu manada bugün çeşitli üniversiteleri kazanan yüksek puanlı öğrencilerimizi ödüllendirelim dedik. Bu arkadaşlarımızı misafir ettik. Pandemi nedeniyle geriye kalan diğer 100 öğrencimizi de büyük salonda misafir edip onları da onure edeceğiz. Onlara da hediyelerimiz olacak” ifadelerini kullandı.

Üniversiteyi kazanan öğrenciler ise, Haliliye Belediyesinin sunduğu imkanlarla kazanmanın sevincini paylaşarak, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür etti.

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