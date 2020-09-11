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Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 21 zanlı adliyede Drone destekli operasyonda gözaltına alınan zanlılar adliyeye sevk edildi

İHA

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 21 zanlı adliyede Drone destekli operasyonda gözaltına alınan zanlılar adliyeye sevk edildi

Şanlıurfa’nın merkez üç ilçesi ile Denizli’de 300 polisin katılımıyla eş zamanlı olarak düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa merkezli, merkez Karaköprü, Eyyübiye ve Haliliye ilçeleri ile Denizli'deki bazı adreslere eş zamanlı olarak drone destekli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 21 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
300 polisin katıldığı operasyonda adreslerde yapılan aramalarda 9 paket halinde 200 gram bonzai maddesi, 23 paket halinde 35 gram metamfetamin, 1 paket halinde 3 gram eroin, 5 adet uyuşturucu hap, 5 paket halinde 16 kilo 600 gram esrar maddesi ile 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Operasyonda, eğitimli polis köpekleri ve drone da kullanıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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