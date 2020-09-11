'Torbacı' operasyonunda yakalanan 21 şüpheli adliyede sevk edildi

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da, 'torbacı' olarak isimlendirilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yaptıkları belirlenen 21
şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda dron ve dedektör köpekler kullanıldı. Önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan polis ekipleri, 21 şüpheliyi yakalayarak, gözaltına aldı.
Haklarında 'Uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan işlem yapılan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyeye getirilişi sırasında polis geniş güvenlik önlemi aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL
2020-09-11 13:33:57
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