Şanlıurfa’daki uyuşturucu operasyonunda 10 tutuklama

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Şanlıurfa merkezli Denizli ilini de kapsayan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 21 zanlıdan 10’u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 11 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Şanlıurfa merkezli Denizli ilini de kapsayan operasyonda 21 kişi gözaltına alınmıştı. 300 polisin katıldığı operasyonda adreslerde yapılan aramalarda 9 paket halinde 200 gram bonzai maddesi, 23 paket halinde 35 gram metamfetamin, 1 paket halinde 3 gram eroin, 5 adet uyuşturucu hap, 5 paket halinde 16 kilo 600 gram esrar maddesi ile 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirilmişti. Operasyonda, eğitimli polis köpekleri ve drone da kullanılmıştı.

Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 21 zanlıdan 10’u tutuklanarak cezaevine gönderilirken 11 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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