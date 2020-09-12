Koronavirüs 'sıra gecesi' işleyişini değiştirdi



Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- KORONAVİRÜS salgını, Şanlıurfa'nın geleneklerinden olan sıra gecesinin işleyişini de değiştirdi. Eskiden uzun halayların çekildiği, karşılıklı çiftetelli oynandığı sıra gecelerinin yerini, artık halayın yasak, çiftetellinin de sosyal mesafeli olduğu sıra geceleri aldı. Turistlerin salgına rağmen ilgi göstermeye devam ettiği sıra geceleri, alınan tedbirlere göre düzenliyor.

Şanlıurfa ile özdeşleşen ve kenti ziyaret eden turistlerin ilgi gösterdiği, yerel türkülerin seslendirilerek uzun halayların çekildiği sıra gecelerine, pandemi ile birlikte yeni düzenlemeler getirildi. Sıra gecelerinin düzenlendiği eski taş yapılarla inşa edilmiş konuk evlerine gelenler, ateşleri ölçülerek ve HES kodları sorgulanarak girebiliyor. Konuk evlerine girenlerin sosyal mesafe kuralına uyarak oturduğu sıra gecelerinde, görevliler de maske ve eldivenle hizmet veriyor. Görevli ekiplerin düzenli olarak denetlediği sıra gecelerine katılanlara, türküler eşliğinde kebap, çiğköfte ve tatlı ikram ediliyor.

'İNSANLAR GELMEYE KORKUYOR'

Şanlıurfalı yerel müzisyen Tekin Tatar, salgından dolayı uzun süre ara verilen sıra gecelerinin turistlerin gelişiyle yeniden başladığını söyledi. Salgın öncesi döneme ait tempolarını yakalamaya çalıştıklarını anlatan Tatar, "Sosyal mesafeyi koruyarak, hijyene çok dikkat ederek, maske zorunluluğuna uyarak sıra gecelerimizi devam ettirmeye çalışıyoruz. Sıra gecesinde oynamak isteyen vatandaşlar maskeli ve mesafeli olmak kaydıyla çifte telli oynayabiliyor ama halay çekemiyor. İnşallah yakın bir zamanda bu salgından kurtulur ve kol kola halay çekilen sıra gecelerine kavuşuruz" dedi.

SOSYAL MESAFELİ ÇİFTETELLİ

Kentteki sıra gecelerinin düzenlendiği konukevlerinden birisinin sahibi olan Mehmet Diyek ise tüm misafirleri içeriye ateşlerini ölçerek aldıklarını söyledi. HES kodlarını kontrol ettikleri ve risk grubunda olmayan kişileri dezenfektan ve kolonya ikram ederek karşıladıklarını anlatan Diyek, "Salonda da kapasiteyi yarı yarıya düşürdük. Gelenler de aralarına mesafe koyarak oturuyor. Halaylar tamamıyla yasaklandı. Çok isteyen misafirlerimiz olduğu zaman sosyal mesafeli çiftetelli oynatıyoruz ve aralarında en az 3 metre olmasını istiyoruz" diye konuştu.

Dolaşmaya geldikleri kentin sıra gecelerine katılan yerli turistler ise pandemi nedeniyle halay çekemedikleri için üzüldüklerini söyledi. Sosyal mesafeli çifte telli oynayarak sıra gecesinde eğlendiklerini anlatan yerli turistler, pandeminin son bulmasının ardından yeniden kente gelerek sıra gecesinde halay çekmek istediklerini belirtti.DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2020-09-12 09:56:51



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