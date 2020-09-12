Canpolat’tan sporculara moral ziyareti

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Haliliye Belediyespor Voleybol Takımının oynayacağı Altekma karşılaşması öncesi moral ziyaretinde bulunarak sporcu ve yöneticilere başarılar diledi.

Efeler Ligi temsilcisi Haliliye Belediyespor Voleybol Takımı pazartesi günü ligin ilk maçına çıkıyor. İzmir Ekibi Altekma’yı evinde ağırlayacak olan Şanlıurfa ekibi hazırlıkları tamamladı. Maç öncesi Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ile AK Parti Haliliye İlçe Başkanı Süleyman Aksu, takımın spor tesislerine giderek oyuncu ve takım yöneticilerine moral ziyaretinde bulunarak başarılar diledi.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Canpolat, “Şuanda Voleybol erkekler kategorisinde en yüksek lig olan Efeler liginde mücadele veren takımızı ziyaret ettik. Ligdeki ilk maçlarını İzmir ekibi olan Altekma Spor Kulübü ile yapacaklar. Çok iyi hazırlandılar. Bizlerde burada moral motivasyon için kendileri ile bir araya geldik. Takımımız Şanlıurfa’nın gururu, Haliliye’nin gururu olmaya devam edecektir inşallah. Bunun sözünü de kendilerinden aldık. Ben kendilerine tekraren başarılar diliyorum” dedi.

Altekma maçı öncesi takımın hazır olduğunu belirten Başantrenör Akif Gürgen de, “Ligin ilk maçına pazartesi günü Altekma ile başlıyoruz. Evimizde oynayacağız. Bizim için çok önemli bu karşılaşma çünkü bu lig çok zor bir lig. İşin üstesinden geleceğimizden eminiz. Belediye Başkanımıza, ilçe başkanımıza bu takıma destek olan herkese teşekkür ediyorum ben ve ekibim olarak” diye konuştu.

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