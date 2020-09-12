Ceylapınar’da 37 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde gümrük sahasına giriş yapan arpa yüklü kamyon kasasında 37 bin 500 paket sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar Gümrük Kapısı'nda, Suriye’den gelerek Ceylanpınar’a giriş yapan arpa yüklü kamyonda, gümrük müdürlüğü personelince yapılan aramada arpanın altında gizlenmiş vaziyette 37 bin 500 paket sigara ele geçirildi. Olayda kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.