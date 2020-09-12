Şanlıurfa’da ev yangını korkuttu

Şanlıurfa'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Haliliye ilçesi Süleymaniye Mahallesi'nde yaşandı. 3 katlı bir apartmanın en üst katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrası evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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