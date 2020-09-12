Resulayn'da meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama

Şanlıurfa Valiliği, Resulayn'da meydana gelen patlamaya ilişkin açıklamada bulundu.
Şanlıurfa Valiliği, Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan ve Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Resulayn'da meydana gelen patlamaya ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, “Barış Pınarı Harekatı'yla terörden arındırılan Resulayn’da 12.09.2020 günü saat 12.15 sıralarında PKKYPG terör örgütü mensuplarınca bir pasaj içerisindeki iş yerinde el yapımı patlayıcının (EYP) patlatılması sonucu ilk belirlemelere göre, herhangi bir can kaybı yaşanmamış, patlama sonucu 17 Suriye vatandaşı yaralanmıştır. Yaralılar Resulayn Hastanesinde tedavi altına alınmış olup, 2 yaralı da Ceylanpınar Devlet Hastanesine sevk edilmiştir. PKK terör örgütünce gerçekleştirilen ve Suriyeli masum sivil vatandaşları hedef alan alçak saldırıda yaralananlara acil şifalar diliyoruz” denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.