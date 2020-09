Arabalı sinema keyfine büyük ilgi Şanlıurfa’da ilk defa arabalı sinema düzenlendi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, yeni tip korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında sinema salonlarına gidemeyen vatandaşlar için açık havada arabada sinema etkinliği düzenledi. Fuar Merkezi alanında kurulan platformda vatandaşlara 'Cep Herkülü Naim' filmi izletildi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında yeni normale uygun kültürel faaliyetlerine devam eden Büyükşehir Belediyesi kent genelinde bir ilke daha imza attı. Şanlıurfa Fuar Merkezi otoparkına dev ekran kuran Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara arabada sinema keyfini yaşattı. Film gösterimi öncesinde izleyicilere çeşitli ikramlar dağıtıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül arabada sinema keyfini, klasik bir araçta "Cep Herkülü Naim" filminin başrol oyuncusu Hayat Van Eck ile beraber yaşadı. Başkan Beyazgül, davetini kırmayarak kente gelen ve Şanlıurfalılarla buluşan sinema sanatçısı Hollanda asıllı Türk oyuncu Hayat Van Eck'e bir şükran plaketi sundu.

Arabalı sinema gösteriminin Şanlıurfa'da ilk kez düzenlendiğini kaydeden Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, “Naim filmi için bir araya geldik. Pandemi dönemine girdiğimiz bu dönem, içimize kapanıp her şeyin bitmesi, her şeyin çabucak geçmesini beklemenin zamanı olmadığını düşündük. Etkinliklerimizi pandemiye uygun olarak geliştirdik bu gece de genç arkadaşlarımız böyle bir araç içerisinde açık hava alanında film oluşturdular. Emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ekip olarak her çalışmanızı, projemizi, etkinliğimizi günümüzün koşullara uygun hale getirerek sizlere sunma gayreti içerisindeyiz. Hayat devam ediyor ve bu hayatta Şanlıurfalılar var, gençler, çocuklar, büyükler var. Bu şekilde etkinliklerimizi günün şartlarına uygun olarak devam ettireceğiz” dedi.

Şanlıurfa'ya ilk kez geldiğini ve oldukça beğendiğini ifade eden Cep Herkülü Naim filminin başrol oyuncusu Hayat Van Eck ise, “Şanlıurfa’ya ilk defa geliyorum ama son olmayacak. Buranın acısına, tarihine ve kültürüne aşık oldum resmen. Beni buraya davet eden Büyükşehir Belediye Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Bu filmde sadece Naim Süleymanoğlu’nun hayatını değil tüm bir toplumun, Bulgaristan Türklerinin, göçmenlerinin sadece Türkiye'ye göçenlerin değil tüm dünyadaki göçmenlerin neler yaşadığını ve neler hissettiğini gördük. Bir insan gerçekten sevdiği ve inandığı şeye tutunduğu zaman başaramayacağı hiçbir şeyin olmayacağını gösteriyor” diye konuştu.

