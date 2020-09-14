Şanlıurfa’da trafik kazası: 5 yaralı

Şanlıurfa’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza, Şanlıurfa Mardin karayolunun Göbeklitepe kavşağında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 63 VB 427 ile 63 HN 372 plakalı Renault marka araçlar çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte 5 kişi yaralandı. Araçta sıkışan 2 yaralı, olay yerine giden itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.