Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

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ŞANLIURFA, (DHA) ŞANLIURFA'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece Şanlıurfa-Mardin karayolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. Sürücülerinin kimlikleri belirlenemeyen 63 VB 427 ve 63 HN 372 plakalı iki otomobil, Göbeklitepe Mahallesi yakınlarında kavşakta dönmeye çalıştıkları sırada çarpıştı. Kazada sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2020-09-14 12:38:33



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