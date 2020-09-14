Silah kaçakçılığına 1 gözaltı

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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) ŞANLIURFA´nın Birecik ilçesinde, silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda kalaşnikof marka 5 tüfek ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kural Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada farklı yerlere gizlenmiş 5 kalaşnikof tüfek, 10 şarjör, 738 fişek ve 141 mermi ele geçirildi.

Silah ve mühimmatlara el koyan jandarma, ev sahibini gözaltına aldı. Adı açıklanmayan şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2020-09-14 12:40:18



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