Şanlıurfa'da terör operasyonu: 2 gözaltı

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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCKPYD/YPG propagandası yaptıkları gerekçesiyle 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Şanlıurfa İL Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Viranşehir ilçesinde PKK/KCKPYD/YPG silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen Suriye uyruklu 1 kişi ile sosyal medyadan örgütün propagandasını yapan 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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