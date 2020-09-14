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Şanlıurfa'da terör operasyonu: 2 gözaltı

İHA

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCKPYD/YPG propagandası yaptıkları gerekçesiyle 2 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da terör operasyonu: 2 gözaltı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCKPYD/YPG propagandası yaptıkları gerekçesiyle 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Şanlıurfa İL Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Viranşehir ilçesinde PKK/KCKPYD/YPG silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen Suriye uyruklu 1 kişi ile sosyal medyadan örgütün propagandasını yapan 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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