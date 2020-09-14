Şanlıurfa'da PKK/YPG operasyonu: 2 gözaltı

ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'nın Viranşehir İlçesinde, biri PKK/YPG içerisinde faaliyet gösteren, diğeri terör örgütü propagandası yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin ve iş birlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Viranşehir ilçesinde 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda örgüt içinde faaliyet gösterdiği tespit edilen Suriye uyruklu bir kişi ile sosyal medya sayfasından terör örgütü propagandası yapan şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin İl Jandarma Komutanlığı'nda sorgulanmalarına başlandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Hasan KIRMIZITAŞ
2020-09-14 15:03:46
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.