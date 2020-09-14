Şanlıurfa'da Eylül ayının ilk meclis toplantısı yapıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül ayı ilk toplantısı yapıldı.
Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ahmet Kaytan başkanlığında Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı salonunda gerçekleştirilen Eylül Ayı 1. birleşimde yazılı gündem maddeleri görüşülmeye başlandı. Belirlenen gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce belediye meclis üyelerince ek olarak gündeme alınması istenilen konular görüşüldü.
Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül Ayı toplantısına yarın devam edilmek üzere ara verildi.
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