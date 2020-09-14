Şurkav 60 çocuğun hayatına dokundu

Şanlıurfa İli Kültür Eğitim ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV) tarafından hazırlanan “Sokakta çalışan çocukların güçlendirilmesi ve sosyal hayata entegre edilmesi” amacını taşıyan Geleceğimiz Sokakta Kaybolmasın Projesi kapsamında çocuklar yararına sunulacak destekler verilmeye başladı.

Proje desteklerinin teslimi münasebetiyle ŞURKAV Kültür Merkezinde düzenlenen programa, Vali Yardımcısı ŞURKAV 2. Başkanı Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya, ŞURKAV Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Abdullah Ekinci, Abdulkadir Açar, Selami Yıldız, Cevahir Asuman Yazmacı, İ. Halil Kaya, Proje Koordinatörü Neşe Basır, Concern Worldwide Türkiye Temsilcileri, Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü psikologları, projede yer alan çocuklar ve aileleri katıldı.

Programda katılan ailelere destek sağlayacak Concern Worldwide Türkiye Temsilciliğinin aileleri bilgilendirmesi ve öğrenci rehberlik danışmanları ile buluşması sonrasında ailelere ŞURKAV ve paydaş kurumlar tarafından eğitim seti, gıda yardım paketi ve kitap seti hediye edildi.

60 çocuğun hayatı değişti

ŞURKAV tarafından hazırlanan ve Concern Worldwide Türkiye Temsilciliği ile ortak yürütülen Sokakta Çalışan Çocukların Güçlendirilmesi ve Sosyal Hayata Entegre Edilmesini amaçlayan Geleceğimiz Sokakta Kaybolmasın Projesi kapsamında, Şanlıurfa Valiliği, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, merkez ilçe belediyeleri, merkez ilçe kaymakamlıkları, il göç idaresi müdürlüğü, Türk Kızılay’ı Toplum Merkezi ve Türkiye Yeşilay Şanlıurfa Şubesinin destekleriyle, her türlü ihmal ve istismara açık olan sokakta çalışan çocukların tespitinin yapılması, çocuklar hakkında hanelerinde sosyal inceleme yapılması, sosyal inceleme sonrasında çocukların ve ailelerin sosyal yardım, sosyal hizmet, eğitim, sağlık gibi alanlarında ihtiyaçların tespit edilmesi, ailelerin ve çocukların sorunları çözüme kavuşturulması, çocukların her türlü sanatsal, kültürel, sosyal etkinliklerden yararlandırılması, çocuklara ve ailelerine gerekli psikososyal destek verilmesi ve çocukların sokakta çalıştığı süre boyunca yaşadıkları travmaların bertaraf edilmesi hedeflendi.

Bu amaçla Şanlıurfa’da özellikle Balıklıgöl çevresinde yaşayan ve sokaklarda çalışmak zorunda bırakılan dezavantajlı, 1013 yaş grubu aralığındaki, derslerinde başarılı olanlar ebeveyn kaybı yaşayanlar maddi durumu iyi olmayanlar öncelikli olmak üzere 30’u Suriye uyruklu olmak üzere toplam 60 çocuğa aylık 500 TL burs verilmesi, ailelerine gıda yardımı yapılması, hafta sonları İl dışı ve İl içi gezileri, sinema, zeka oyunları, sportif etkinlikler gibi aktivitelerin yer aldığı programa katılarak mutlu bir gün geçirmeleri amaçlandı.

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