Viranşehir´de terör operasyonunda 3 tutuklama

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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde terör örgütü PKK/KCK ve PYD/ YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, PKK/KCK ve PYD/YPG terör örgütüyle irtibat ve iltisakı bulunan, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaparak devlet büyüklerine hakaret eden 4 şüpheli, adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Ö.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, H.E., T.T. ve M.S.Y. tutuklandı.

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