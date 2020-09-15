Viranşehir´de terör operasyonunda 3 tutuklama

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde terör örgütü PKK/KCK ve PYD/ YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, PKK/KCK ve PYD/YPG terör örgütüyle irtibat ve iltisakı bulunan, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaparak devlet büyüklerine hakaret eden 4 şüpheli, adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Ö.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, H.E., T.T. ve M.S.Y. tutuklandı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazalar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.