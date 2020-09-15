Şanlıurfa’da silah kaçakçılarına operasyon: 3 tutuklama

Eyüpsultan'da devrilen mıcır yüklü kamyon trafiğe neden oldu

Altın fiyatları ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Şanlıurfa’da silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik 3 aylık çalışma kapsamında düzenlediği operasyonda 6 şüpheliyi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 6 şüpheliden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonda 1 adet uzun namlulu silah, 2 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek ile bu silahlara ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.