Şanlıurfa´da silah kaçakçılığı operasyonuna 3 tutuklama

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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´da jandarmanın silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda 1 otomatik tüfek, 2 tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte silah ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Şüphelilerin kimliklerini belirleyen ekipler, 3 ay süren takibin ardından belirlenen adreslere baskın yaptı. Adreslerde yapılan aramalarda, 1 otomatik tüfek, 2 tabanca, 2 av tüfeği, 3 şarjör, 25 fişek ele geçirildi. Silahlara el koyan jandarma, 6 şüpheliyi gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3´ü tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2020-09-15 14:15:36



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