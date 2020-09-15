Şanlıurfa’da korkutan kaza Kamyonet köprüde asılı kaldı Şanlıurfa’da facianın eşiğinden dönüldü

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Şanlıurfa'da aynı yönde seyreden iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında kamyonet köprüde asılı kaldı. Korkutan kazada bir sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kaza Haliliye ilçesindeki Yeşildirek köprülü kavşağının üzerinde meydana geldi. İddiaya göre sürücüleri belirlenemeyen aynı yönde seyreden kamyonet ile otomobil çarpıştı. Kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet bariyerlere çarparak köprüde asılı kaldı. Korkutan kaza sonrası olay yerine giden polis, bölgede güvenlik önlemi alarak köprü altından geçen yolu trafiğe kapattı. İtfaiye ekiplerinin çekici ile kamyonetti çekmesinin ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Kazada bir sürücü yaralandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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