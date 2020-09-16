Şanlıurfa´da tedavisi yapılan 3 kerkenez doğaya bırakıldı

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Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´da yaralı bulunup tedavisi yapılan 3 kerkenez tekrar doğal ortamına bırakıldı.

Şanlıurfa´da kırsal alanda vatandaşlar, yaralı 3 kerkenez bularak durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye giden ekipler, yaralı kuşları alarak Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezin'e götürdü. Merkezde tedavisi yapılan ve 2 aylık sürede sağlığına kavuşan kuşlar, tekrar doğal ortamına bırakıldı.

DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2020-09-16 13:02:37



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