Eyyübiye’de dezenfekte çalışmaları

Eyyübiye ‘de cadde ve sokaklarda köpüklü deterjanlar ve tazyikli su ile yıkama ve dezenfekte çalışmaları yapıldı

Eyyübiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, cadde ve sokaklarda köpüklü deterjanlar ve tazyikli su ile yıkama ve dezenfekte çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, ilçenin işlek caddelerinden olan Eyüp Peygamber Caddesi’nde temizlik çalışmaları yaptı.

Vatandaşlar, mahallerinde yapılan temizlik çalışmaları için belediye ekiplerine teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.