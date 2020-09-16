Tedavileri tamamlanan 3 kerkenez doğaya bırakıldı

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Şanlıurfa’da doğal yaşam alanlarında yaralı olarak bulunan 3 kerkenez, tedavilerinin ardından tekrar doğaya bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’da vatandaşlar arazide 3 tane yaralı kerkenez buldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şubesine haber veren vatandaşlar, kuşları ekiplere teslim etti. Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon merkezine götürülen kuşlar, buradaki 2 aylık tedavilerinin ardından iyileşerek yeniden doğaya bırakıldı.

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