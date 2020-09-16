Bahçelievler Gençlik Merkezi kapılarını tekrardan açılıyor

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Korona virüs önlemleri kapsamında kurslara ara veren Bahçelievler Gençlik ve Eğitim Merkezi alınan tedbirler ile birlikte tekrardan hizmet verecek.

Korona virüs salgını sonrası kurslara ara veren Haliliye Belediyesi Bahçelievler Gençlik ve Eğitim Merkezi alınan önlemler ile birlikte tekrardan kapılarını açıyor. Alınan kayıtlar sonrası Bilgisayar, İşaret Dili, İngilizce ve Arapça kursları ile tekrardan eğitime başlıyor. Kurslarda ateş ölçme ve maske kontrolü de yapılacak

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